Новости мира: в ФРГ решили ужесточить миграционную политику для семей беженцев

Власти Германии собираются ограничить число прибывающих мигрантов. Берлин хочет запретить воссоединение семей беженцев. Речь идет о категории приезжих, которые не получили в стране убежища, но имеют статус дополнительной защиты. Таким путем 12 тысяч человек приехали в Германию в 2024 году. Как отметили в министерстве иностранных дел ФРГ, миграционная политика изменилась.

Тем временем разрушительный торнадо пронесся по южным и центральным регионам Чили. Скорость ветра достигала 50 метров в секунду. Ураган сносил крыши домов, вырывал с корнем деревья, переворачивал машины и рвал линии электропередачи. Больше всего пострадал Пуэрто-Варас. Там серьезные повреждения получили десятки домов.

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