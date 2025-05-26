Командир "Азова" Прокопенко: обмен пленными с РФ выглядит как издевательство

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Командир украинского батальона "Азов" (организация признана в РФ террористической и запрещена) Денис Прокопенко заявил, что масштабный обмен пленными между Россией и Украиной выглядит как издевательство. Об этом пишет RT со ссылкой на интервью боевика украинским СМИ.

Военный пожаловался, что среди вернувшихся из российского плена нет ни одного солдата "Азова". Прокопенко убежден, что нежелание Москвы отдавать Киеву боевиков не является единственной причиной отсутствия "азовцев" в обменных списках.

По его мнению, украинские власти также не заинтересованы в возвращении солдат батальона. Прокопенко посетовал, что четвертый год подряд обменом пленных "неэффективно занимаются одни и те же люди".

Россия и Украина договорились об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000 в рамках переговоров, которые прошли в турецком Стамбуле 16 мая.

В пятницу, 23 мая, в Россию вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц. На следующий день, 24 мая, были освобождены 307 бойцов, а 25 мая – 303 российских военнослужащих, которые в настоящее время находятся в Белоруссии.