Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Требование украинских властей обменять вывезенных на Украину курян на боевиков националистического батальона "Азов" (признано в РФ террористическим и запрещено) абсурдное. Об этом заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает РИА Новости.

Глава СПЧ назвал боевиков батальона "отпетыми негодяями". Фадеев также напомнил, что против многих из них возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о терроризме.

"Как можно требовать обменивать гражданских лиц, пострадавших от боевых действий, на нацистов и террористов? Это абсурдное требование. Оно только лишний раз показывает такую гиблую сущность киевского режима", – заключил председатель Совета при президенте России.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщала, что окружение президента Украины Владимира Зеленского называет вывезенных на территорию страны жителей Курской области "ценным активом".

По данным СВР, курян хотят обменять на что-то "более существенное, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные", в том числе на пленных бойцов националистического объединения.