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25 мая, 12:15

Политика

ВС РФ постоянно продвигаются, чтобы оттеснить ВСУ от границы России

ВС РФ постоянно продвигаются, чтобы оттеснить ВСУ от границы России

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Российские военные ежесуточно продвигаются, чтобы оттеснить ВСУ от государственной границы и создать санитарную зону для обеспечения безопасности населения. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин.

По его словам, подразделения выполняют задачу по созданию этой зоны в Сумской области после освобождения Курской. Кроме этого, бойцы "Севера" продвинулись в районе Волчанска Харьковской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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