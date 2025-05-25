ВС РФ постоянно продвигаются, чтобы оттеснить ВСУ от границы России

Российские военные ежесуточно продвигаются, чтобы оттеснить ВСУ от государственной границы и создать санитарную зону для обеспечения безопасности населения. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин.

По его словам, подразделения выполняют задачу по созданию этой зоны в Сумской области после освобождения Курской. Кроме этого, бойцы "Севера" продвинулись в районе Волчанска Харьковской области.

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