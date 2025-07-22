22 июля, 11:55Политика
Юрий Иваненко временно назначен председателем Верховного суда РФ
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ (ВС РФ). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу инстанции.
Ранее он занимал должность заместителя главы ВС РФ – председателя судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда. Как уточнили в инстанции, данное решение было принято президиумом ВС РФ.
Обстоятельством для этого послужила смерть бывшего руководителя Верховного суда России Ирины Подносовой. Она скончалась в Москве 22 июля на 72-м году жизни. Причиной ее смерти стала продолжительная болезнь.
Назначению председателем инстанции предшествовала длительная карьера Подносовой, которую она начала в 1975 году. ВС РФ она возглавила 17 апреля 2024 года после смерти прошлого главы Вячеслава Лебедева. Причем она являлась единственным кандидатом на эту должность.