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22 июля, 11:55

Политика

Юрий Иваненко временно назначен председателем Верховного суда РФ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ (ВС РФ). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу инстанции.

Ранее он занимал должность заместителя главы ВС РФ – председателя судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда. Как уточнили в инстанции, данное решение было принято президиумом ВС РФ.

Обстоятельством для этого послужила смерть бывшего руководителя Верховного суда России Ирины Подносовой. Она скончалась в Москве 22 июля на 72-м году жизни. Причиной ее смерти стала продолжительная болезнь.

Назначению председателем инстанции предшествовала длительная карьера Подносовой, которую она начала в 1975 году. ВС РФ она возглавила 17 апреля 2024 года после смерти прошлого главы Вячеслава Лебедева. Причем она являлась единственным кандидатом на эту должность.

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