Путин назначил Гончара новым послом РФ в Бельгии

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Владимир Путин назначил Дениса Гончара новым послом России в Бельгии. Соответствующий указ представлен на официальном портале правовой информации.

Другим указом российский лидер освободил от данной должности Александра Токовинина, занимавшего пост посла с 2016 года.

С 1996 года Гончар занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИД и за рубежом. До назначения послом России в Бельгии дипломат руководил четвертым департаментом стран СНГ дипломатического ведомства.

До этого Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Дипломат объяснил это возрастом и выходом на пенсию.

При этом информация о том, кто займет место Богданова, пока не поступала.