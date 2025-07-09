Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД России

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД России и спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки. Глава государства подписал соответствующий указ, он размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Указ вступил в силу со дня его подписания – 9 июля 2025 года.

В беседе с газетой "Известия" Богданов, комментируя уход с должности, заявил, что ему "уже пора".

"Возраст, пенсия", – поделился он.

Ранее российский лидер освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса. Его место занял Андрей Никитин, кандидатуру которого поддержали все депутаты Госдумы.

До этого Путин снял Юрия Борисова с должности главы "Роскосмоса". Вместо него гендиректором корпорации стал Дмитрий Баканов, который с августа 2019 года работал директором департамента цифровой трансформации в министерстве транспорта, а в 2022-м – замминистра транспорта РФ.