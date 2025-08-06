CNN: возможные санкции США против России ударят по американской экономике

Фото: 123RF/sergeychayko

Возможные антироссийские санкции США нанесут удар по американской экономике, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экспертные оценки.

Угрозы вторичных санкций американского президента Дональда Трампа направлены в первую очередь на Китай и Индию, которые стали основными покупателями российской нефти в последние годы.

По словам аналитика Джованни Стауново, повышение пошлин в отношении Китая, которые сейчас составляют 30%, скажется на ценах техники компании Apple, что вызовет недовольство покупателей. Из-за этого Пекин может скептически оценивать способность США долго удерживать пошлины на высоком уровне и ожидать, что американский президент вскоре их отменит.

Старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией) Клейтон Сигл поделился мнением, что повышение пошлин может ускорить инфляцию в США. Они "обрушатся" на американскую экономику в виде более высоких потребительских цен, более низких прибылей для американских компаний и более высоких цен на нефть.

Эксперты также считают, что Россия критически значима для мирового рынка нефти, и заменить поставляемые ею объемы – нелегко.

Ввиду этих причин аналитики сходятся во мнении, что если Трамп введет санкции против импортеров российской нефти, то они не будут такими высокими, как анонсировал глава Белого дома. Сигл допустил, что может быть установлена ставка в 10–30%, так как пошлины такого размера будут иметь большой эффект на Китай и Индию.

Речь идет об ультиматуме, который Трамп объявил в середине июля. Американский лидер допустил введение против РФ и ее торговых партнеров пошлин в размере 100%, если Москва и Вашингтон не договорятся об урегулировании украинского конфликта в течение 50 дней.

Позже президент США сократил срок до 10 дней. Также сообщалось, что Трамп хочет урегулировать конфликт к 8 августа.

6 августа стало известно, что Владимир Путин принял спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа. Их встреча проходит в представительском кабинете Московского Кремля. На ней также присутствуют помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

