Начало переговоров между Россией и Украиной стало решающим этапом в вопросе урегулирования конфликта. Соответствующее заявление сделал глава МИД КНР Ван И, сообщает МК со ссылкой на Reuters.

"Россия и Украина начали переговоры, сделав важный шаг вперед. В настоящее время процесс урегулирования кризиса вступает в решающий этап", – считает дипломат.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп может отказаться от введения новых санкций против России после окончания срока своего ультиматума по украинскому урегулированию. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на New York Post.

По данным издания, данные санкции не являются неизбежными, поскольку администрация США "настойчиво добивается заключения соглашения". Кроме того, как утверждает источник, сделка с Москвой всегда была и остается предпочтительным вариантом для Трампа.

В середине июля президент США допустил введение против России и ее торговых партнеров пошлин в размере 100%. Такая мера, по его словам, будет принята, если Москва и Вашингтон не договорятся об урегулировании украинского конфликта в течение 50 дней.

Однако позже Трамп решил сократить срок до 10 дней. При этом глава Белого дома усомнился, что это может оказать влияние на Россию.

Также сообщалось, что Трамп намерен урегулировать украинский конфликт к 8 августа. В Белом доме подчеркивали, что США готовы к новым дополнительным мерам для обеспечения мира.