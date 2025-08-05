ВС РФ нанесли удары по ВСУ в 142 районах

ВС РФ нанесли точные удары в 142 районах, где находились солдаты и техника ВСУ. В операции участвовали авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, российские военные использовали гиперзвуковую ракету "Кинжал" для удара по инфраструктуре военных аэродромов. Также были уничтожены американские реактивные установки HIMARS с помощью средств противовоздушной обороны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.