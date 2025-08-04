ВС РФ продолжают активное продвижение на красноармейском направлении

Российские войска продолжают активное продвижение на красноармейском направлении. Например, недавно ВС РФ отбили населенный пункт Часов Яр, а сейчас направляются в Константиновку.

По прогнозам военного эксперта Василия Фатигарова, освобождение северного Донбасса и всего Донбасса, соответственно, – это вопрос времени. Свои слова он подкрепил начавшейся эвакуацией органов власти из Константиновки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.