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04 августа, 11:30

Политика

ВС РФ продолжают активное продвижение на красноармейском направлении

ВС РФ продолжают активное продвижение на красноармейском направлении

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Российские войска продолжают активное продвижение на красноармейском направлении. Например, недавно ВС РФ отбили населенный пункт Часов Яр, а сейчас направляются в Константиновку.

По прогнозам военного эксперта Василия Фатигарова, освобождение северного Донбасса и всего Донбасса, соответственно, – это вопрос времени. Свои слова он подкрепил начавшейся эвакуацией органов власти из Константиновки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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