Собянин рассказал, как Москва помогает Донецку и Луганску в подготовке к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные коммунальщики помогают подготовиться к осенне-зимнему сезону городам-побратимам Москвы, Донецку и Луганску. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Предполагается, что специалисты помогут запустить отопление в 2 605 многоквартирных домах и 450 социальных объектах Донецка. Устранение повреждений и проведение гидравлических испытаний возложено на 18 аварийных бригад. Также коммунальщикам нужно будет отладить 150 котельных и свыше 836 километров теплосетей.



В Луганске к зиме предстоит подготовить 2 557 объектов. Мэр Москвы добавил, что специалисты приведут в порядок 128 котельных, 323 километра тепловых сетей, 1 083 километра водопроводных труб, а также 412 километров канализационных сетей.

"Всего в Донецке и Луганске сейчас работают 35 аварийных бригад. Они также восстанавливают кровли многоквартирных домов, оконное остекление и устраняют аварийные ситуации на инженерных сетях", – напомнил Собянин.

Ранее градоначальник рассказывал, что столица продолжает создавать общественные пространства и обновлять инфраструктуру в городах-побратимах. Специалисты с 2022 года восстанавливают в этих городах жилье, больницы, инженерные сети, а также обустраивают зоны отдыха.

