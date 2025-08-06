Политолог назвал три сценария исхода переговоров Путина и Уиткоффа

В Кремле проходит встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Он прилетел в Москву утром 6 августа и уже успел прогуляться по "Зарядью", а также позавтракать в местном ресторане.

Политолог Дмитрий Солонников предположил три возможных исхода переговоров. Первый сценарий включает полное прекращение боевых действий на Украине, а также начало переговоров под контролем США о полноценном и постоянном соглашении о мире между Москвой и Киевом.

Второй вариант предполагает временное прекращение огня без каких-либо требований и разрешение на ввоз оружия на территорию Украины. Третий сценарий, который, по мнению эксперта, наиболее вероятен, заключается в ограничении боевых действий на море и в воздушном пространстве.

