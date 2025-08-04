Медведев назвал снятие моратория на размещение РСМД новой реальностью для оппонентов РФ

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Заявление МИД РФ о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) – это результат антироссийской политики стран НАТО. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

Медведев подчеркнул, что это новые реалии, с которыми придется считаться оппонентам России. Также он анонсировал дальнейшие шаги Москвы в этом направлении.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия не считает себя связанной мораторием на развертывание РСМД. Согласно заявлению ведомства, условия для сохранения моратория исчезли. Распространение ракет со стороны западных стран создает прямую угрозу безопасности РФ.

"В целом, такое развитие событий несет серьезный негативный заряд и значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстегивание напряженности между ядерными державами", – добавили в МИД РФ.