Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск в регионе и о значительных успехах в Днепропетровской области. По словам военных экспертов, освобождение новых населенных пунктов продолжается, особенно в районах, примыкающих к славяно-краматорской агломерации.

За прошедшие сутки российские войска нанесли ракетно-артиллерийские удары по скоплениям противника возле населенных пунктов Березовое, Новогеоргиевка и Дачное. В Минобороны отмечают уничтожение значительного количества техники противника с начала спецоперации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.