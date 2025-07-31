Администрация Трампа объявила о введении крупнейшего пакета санкций против Ирана

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Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении крупнейшего пакета санкций против Ирана, который нацелен против более 50 физических и юридических лиц государства. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на слова главы американского Минфина Скотта Бессента, опубликованные на сайте Белого дома.

В первую очередь ограничительные меры США направлены на судоходную империю семьи Мохаммеда Хоссейна Шамхани, который является сыном высокопоставленного чиновника из Ирана. Как пояснил Бессент, с помощью этого бизнеса "иранская элита накапливает огромное богатство и финансирует опасную деятельность режима".

Кроме того, глава Минфина США заявил, что в этот санкционный пакет вошло свыше 115 ограничительных мер. Список рестрикций стал крупнейшим с тех пор, как администрация американского президента Дональда Трампа начала кампанию по оказанию давления на Иран.

По данным управления по контролю над иностранными активами, новые санкции также вводятся в отношении сети танкеров и контейнеровозов. Они, по мнению властей США, применяются для нелегальных поставок иранской нефти на мировые рынки.

Ранее США, Франция, Германия и Великобритания назвали конец августа крайним сроком для достижения ядерного соглашения с Ираном. По данным СМИ, к такой договоренности пришли госсекретарь США Марк Рубио и главы МИД европейских стран в рамках телефонного разговора 14 июля.

В случае если новое соглашение не будет заключено к этому сроку, государства условились активировать механизм автоматического возобновления всех санкций Совбеза ООН, которые были сняты в рамках сделки с Ираном 2015 года.