Трамп сообщил Мерцу о результатах встречи Путина и Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп сообщил по телефону канцлеру Германии Фридриху Мерцу о продуктивной встрече Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа.

Несмотря на это, глава Белого дома не отказался от своего ультиматума, который предполагает введение вторичных санкции против России 8 августа.

Однако пока от Вашингтона ждут более развернутых комментариев по поводу встречи Путина и Уиткоффа. Международный эксперт-политолог и писатель Алексей Кочетков рассказал, чего ожидать после переговоров российского лидера и спецпосланника президента США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

