Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 23:15

Политика

Трамп сообщил Мерцу о результатах встречи Путина и Уиткоффа

Трамп сообщил Мерцу о результатах встречи Путина и Уиткоффа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 августа

Ведущая телеканала Москва 24 попробовала в эфире завтрак Уиткоффа из "Зарядья"

Ушаков раскрыл темы переговоров Путина и Уиткоффа

Предполагаемый самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

Ушаков назвал полезной и конструктивной встречу Путина и Уиткоффа

Политолог раскрыл возможные темы встречи Путина и Уиткоффа в Кремле

Путин и Уиткофф завершили встречу в Кремле

Политолог назвал три сценария исхода переговоров Путина и Уиткоффа

Путин встретился со спецпосланником президента США Уиткоффом

Президент США Дональд Трамп сообщил по телефону канцлеру Германии Фридриху Мерцу о продуктивной встрече Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа.

Несмотря на это, глава Белого дома не отказался от своего ультиматума, который предполагает введение вторичных санкции против России 8 августа.

Однако пока от Вашингтона ждут более развернутых комментариев по поводу встречи Путина и Уиткоффа. Международный эксперт-политолог и писатель Алексей Кочетков рассказал, чего ожидать после переговоров российского лидера и спецпосланника президента США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика