Предполагаемый самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

Самолет, на борту которого предположительно находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, вылетел из Москвы. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на диспетчеров.

Американский политик прилетал в столицу для встречи с Владимиром Путиным. Подробности о переговорах в Кремле пообещали раскрыть после того, как Уиткофф доложит об итогах лидеру США Дональду Трампу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



