Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 17:15

Политика

Предполагаемый самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

Предполагаемый самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

Ушаков назвал полезной и конструктивной встречу Путина и Уиткоффа

Политолог раскрыл возможные темы встречи Путина и Уиткоффа в Кремле

Путин и Уиткофф завершили встречу в Кремле

Политолог назвал три сценария исхода переговоров Путина и Уиткоффа

Путин встретился со спецпосланником президента США Уиткоффом

Спецпосланник президента США Уиткофф посетил парк "Зарядье" после прилета в Москву

ВС РФ взяли под контроль Январское в Днепропетровской области

Курс доллара не поменялся на фоне прилета спецпосланника президента США Уиткоффа в Москву

В ООН назвали приговор главе Гагаузии внутренним делом Молдавии

Самолет, на борту которого предположительно находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, вылетел из Москвы. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на диспетчеров.

Американский политик прилетал в столицу для встречи с Владимиром Путиным. Подробности о переговорах в Кремле пообещали раскрыть после того, как Уиткофф доложит об итогах лидеру США Дональду Трампу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика