06 августа, 11:30Политика
ВС РФ взяли под контроль Январское в Днепропетровской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Январское в Днепропетровской области. Таким образом, ВС РФ выровняли линию фронта на территории региона со стороны западной части Донецкой Народной Республики (ДНР).
Вместе с тем бойцы нанесли ракетно-артиллерийские удары по скоплениям противника возле населенных пунктов Александроград, Ялта и Дачное. Помимо этого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) были атакованы возле Полтавки, Успеновки и Новогеоргиевки.
