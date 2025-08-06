Форма поиска по сайту

06 августа, 11:30

Политика

ВС РФ взяли под контроль Январское в Днепропетровской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Январское в Днепропетровской области. Таким образом, ВС РФ выровняли линию фронта на территории региона со стороны западной части Донецкой Народной Республики (ДНР).

Вместе с тем бойцы нанесли ракетно-артиллерийские удары по скоплениям противника возле населенных пунктов Александроград, Ялта и Дачное. Помимо этого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) были атакованы возле Полтавки, Успеновки и Новогеоргиевки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

