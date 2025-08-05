Депутат Чаплин: вступили в силу изменения в порядке налогообложения доходов по вкладам

Фото: depositphotos/Professor25

В России с 2025 года вступили в силу изменения налогообложения доходов по банковским вкладам. Об этом рассказал член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, реформа направлена на поддержку граждан. Она также поможет справедливому распределению налоговой нагрузки.

"Важно, что необлагаемый налогами лимит сохраняется, а для большинства вкладчиков ставка останется на уровне 13%", – приводит ТАСС слова депутата.

Как пояснил Чаплин, налогом облагаются проценты, превышающие лимит. Сейчас он рассчитывается как 1 миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку Центробанка.

"В 2024 году ставка достигла 21%, поэтому лимит составил 210 тысяч рублей. Если доход по вкладам не превышает эту сумму, налог платить не нужно", – сказал парламентарий, добавив, что для превышающих лимит доходов применяется ставка 13%, а в случае превышения 2,4 миллиона рублей – 15%.

Кроме того, изменился порядок налогообложения вкладов сроком от 15 месяцев. Теперь неиспользованный лимит переносится на следующий год. Депутат уточнил, что банки сами передают данные о доходах вкладчиков в ФНС, благодаря чему подавать декларацию не требуется.

Также не облагаются налогом вклады со ставкой до 1% годовых, эскроу-счета и полученные по наследству доходы. Для валютных вкладов проценты конвертируются в рубли по курсу ЦБ и суммируются с рублевыми доходами.

Ранее в ГД не поддержали введение запрета на микрозаймы для получающих пособия. Как пояснил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, такой запрет может быть нарушением прав человека.

Однако это может быть как фактор, сдерживающий аппетиты финансовых институтов выдавать займы этим категориям граждан, считает он.