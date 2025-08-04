04 августа, 15:30Общество
Эксперт рассказал о жалобах россиян на навязанные страховки по кредитам
Россияне жалуются на навязанные страховки по кредитным картам. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.
Банки без предупреждения подключают полисы, а затем списывают деньги при оформлении карт. Специалист рассказал, как защититься от ненужных услуг.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- В Минцифры назвали число россиян, оформивших самозапрет на выдачу кредитов
- Эксперт рассказала, в каких случаях можно выгодно использовать кредитную карту