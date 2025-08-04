Эксперт рассказал о жалобах россиян на навязанные страховки по кредитам

Россияне жалуются на навязанные страховки по кредитным картам. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Банки без предупреждения подключают полисы, а затем списывают деньги при оформлении карт. Специалист рассказал, как защититься от ненужных услуг.

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