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04 августа, 07:00

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Американские СМИ раскрыли стоимость самого дорогого в мире Labubu

Американские СМИ раскрыли стоимость самого дорогого в мире Labubu

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Издание New York Post раскрыло стоимость самого дорогого в мире Labubu. Это монстр-скейтер, созданный в коллаборации с известным брендом одежды.

Игрушка была приобретена на платформе eBay за 10,5 тысячи долларов, что эквивалентно примерно 850 тысячам рублей. Изначально стоимость была значительно ниже – всего 125 долларов, но затем цена на коллекционный Labubu резко выросла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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