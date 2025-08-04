Американские СМИ раскрыли стоимость самого дорогого в мире Labubu

Издание New York Post раскрыло стоимость самого дорогого в мире Labubu. Это монстр-скейтер, созданный в коллаборации с известным брендом одежды.

Игрушка была приобретена на платформе eBay за 10,5 тысячи долларов, что эквивалентно примерно 850 тысячам рублей. Изначально стоимость была значительно ниже – всего 125 долларов, но затем цена на коллекционный Labubu резко выросла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.