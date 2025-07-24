24 июля, 08:30Политика
В Аргентине акция против политики правительства переросла в столкновения с полицией
В Аргентине акция против социальной политики правительства переросла в столкновения с полицией. Силовики пытались сдержать многотысячную толпу.
Люди недовольны сокращением пенсий ради экономии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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