Новости мира: чучело Трампа и флаг США сожгли на демонстрации в Бразилии

На демонстрации в Бразилии сожгли чучело американского президента Дональда Трампа и флаг США. Сообщается, что митинг был организован общественными организациями, профсоюзами и парламентариями из левых партий. Протестующие критиковали ввод пошлин на продукты бразильского экспорта. Их Трамп ввел в ответ на судебный процесс в отношении экс-президента Жаира Болсонару. Его обвиняют в попытке совершения госпереворота.

Опубликован первый отчет об авиакатастрофе в Индии, которая случилась месяц назад. Возможной причиной крушения самолета стало отключение подачи топлива. На записи разговора пилотов слышно, как они пытались выяснить, кто перекрыл горючее. Случайно задеть переключатель невозможно. Двигатель остался без топлива вскоре после взлета, и судно начало терять высоту. Перед столкновением с землей тумблер вернули в правильное положение, но было уже слишком поздно. Жертвами катастрофы стали больше 300 человек, включая тех, кто находился на земле. Борт упал на общежитие.

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