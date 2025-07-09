Путин увеличил штатную численность СК России

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Владимир Путин увеличил штатную численность сотрудников Следственного комитета России на 132 человека с 1 января 2026 года. Соответствующий указ президента размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, численность сотрудников ведомства (за исключением военных следственных органов) с 1 июля 2025 года составляет 28 083 человека, включая 20 800 сотрудников, имеющих специальные звания. С начала следующего года эта цифра увеличится до 23 149 человек, из которых 20 866 будут сотрудниками со специальными званиями, еще 270 – федеральными госслужащими.

Указ вступил со дня его подписания, 9 июля 2025 года.

Между тем некомплект кадров в МВД РФ составляет 18,7%, заявлял в феврале первый замминистра ведомства Александр Горовой. Он обратил внимание, что в отделах по вопросам миграции дефицит сотрудников достигает 12%.

С 2012 года зарплата сотрудников МВД выросла более чем в три раза по стране, однако за этот же период некомплект увеличился в четыре раза, добавил замминистра.