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05 марта, 18:56

Политика

Путин призвал разработать меры для укрепления соцгарантий сотрудников ОВД

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ попросил правительство принять меры для укрепления социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел (ОВД).

По словам президента РФ, в системе МВД, особенно в первичном звене, растет некомплект личного состава. Глава государства назвал проблемы комплексными и системными, которые требуют решения по всем направлениям.

Он считает, что повышение денежного довольствия для сотрудников должно быть конкурентноспособным. Кроме того, лидер России указал на решение жилищных и других вопросов социального характера.

"Я прошу правительство совместно с МВД подготовить конкретные предложения по всем этим проблемам и внести их на рассмотрение", – сказал Путин.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в прошлом году из структур МВД уволился каждый второй сотрудник с выслугой от 10 лет. В среднем по стране за последние пять лет число выставляемых ежесуточных нарядов уменьшилось на 25%. Количество вакансий в структурах превысило 172 тысячи, а за год число свободных мест выросло на 33 тысячи, добавил министр.

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