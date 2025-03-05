Путин призвал разработать меры для укрепления соцгарантий сотрудников ОВД

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Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ попросил правительство принять меры для укрепления социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел (ОВД).

По словам президента РФ, в системе МВД, особенно в первичном звене, растет некомплект личного состава. Глава государства назвал проблемы комплексными и системными, которые требуют решения по всем направлениям.

Он считает, что повышение денежного довольствия для сотрудников должно быть конкурентноспособным. Кроме того, лидер России указал на решение жилищных и других вопросов социального характера.

"Я прошу правительство совместно с МВД подготовить конкретные предложения по всем этим проблемам и внести их на рассмотрение", – сказал Путин.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в прошлом году из структур МВД уволился каждый второй сотрудник с выслугой от 10 лет. В среднем по стране за последние пять лет число выставляемых ежесуточных нарядов уменьшилось на 25%. Количество вакансий в структурах превысило 172 тысячи, а за год число свободных мест выросло на 33 тысячи, добавил министр.