Путин призвал предотвратить втягивание молодых людей в преступность

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Владимир Путин во время выступления на коллегии министерства внутренних дел России поручил предотвратить втягивание молодых людей в преступность, включая наркобизнес и киберпреступления.

Российский лидер призвал правоохранителей обратить внимание на преступления, совершаемые в цифровом пространстве. Он указал, что раскрываемость происшествий подобного характера снизилась до 23%, при этом по стране отмечается рост киберпреступлений.

Путин отметил, что ущерб от инцидентов с использованием информационных технологий за прошлый год превысил 200 миллиардов рублей. При этом каждый четвертый пенсионер становится жертвой таких преступлений.

Тем не менее в России сократилось количество рецидивов, то есть повторных преступлений, подчеркнул президент.

"Улучшается раскрываемость таких видов преступлений, как убийства, разбойные нападения, квартирные кражи. Снизилась и уличная преступность", – добавил Путин.

Ранее сообщалось, что Минцифры намерено в 2025 году полностью решить проблему кибермошенничества в стране. Замминистра цифрового развития Иван Лебедев сообщил, что на данный момент Россия ведет борьбу не с отдельными лицами, а с группами мошенников, которые действуют в том числе при поддержке недружественных государств.

Кроме того, другой представитель ведомства подтвердил, что власти начали работу над законопроектами, направленными на борьбу с кибермошенничеством. Некоторые из новых мер подразумевают введение запрета на использование зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации или общения с гражданами.