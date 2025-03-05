Глава МВД РФ Колокольцев указал на отток опытных сотрудников полиции

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Из структур МВД России в 2024 году уволился каждый второй сотрудник с выслугой от 10 лет, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев на расширенном заседании объединенной коллегии ведомства.

"В среднем по России за последние пять лет количество выставляемых ежесуточных нарядов сократилось на четверть. Практически полностью обновился состав участковых уполномоченных за шесть лет", – заявил глава МВД.

По словам Колокольцева, количество вакансий в структурах уже превысило 172 тысячи, а за год количество свободных мест увеличилось на 33 тысячи.

При этом в 2023 году начальник финансово-экономического департамента МВД Ирина Кальбфляйш заявила, что в ведомстве не хватает 100 тысяч сотрудников. По ее словам, большая часть недокомплекта приходилась на строевые подразделения. Она связывала это с тем, что уровень денежного довольствия, зарплаты в ведомстве "неконкурентоспособный".

В то же время Колокольцев отмечал, что нехватка кадров в МВД является критической. За июль того года из органов внутренних дел уволились 5 тысяч сотрудников. Цифра является средней штатной численностью одного регионального управления МВД, подчеркнул он.