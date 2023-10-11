МВД сообщило о нехватке 100 тыс сотрудников

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В МВД не хватает 100 тысяч сотрудников. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на начальника финансово-экономического департамента ведомства Ирину Кальбфляйш.

Она уточнила, что в основном нехватку зафиксировали среди полицейских строевых подразделений. По ее мнению, это связано с тем, что уровень денежного довольствия, зарплаты в ведомстве "мягко говоря неконкурентоспособный".

На данный момент в МВД трудятся 700 тысяч сотрудников, заявила Кальбфляйш на заседании комитета Госдумы при рассмотрении бюджета на 2024 год. Отмечается, что "вопрос наличия полицейского на улице стоит очень остро и актуально".

Она подчеркнула, что в бюджете на следующий год не предусмотрена плановая индексация зарплаты полицейских на законодательном уровне. Так, все финансовые потребности ведомства не будут удовлетворены.

Между тем руководитель договорно-правового департамента Росгвардии Олег Ветров на том же заседании заявил о больших проблемах с финансированием в ведомстве. В первую очередь это касается средств на подразделения в присоединенных регионах, сказал он.

Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвал министерство финансов предусмотреть в проекте бюджета на 2024 год средства для МВД.

"По зарплате вопрос поднимался, по МВД ситуация близка к критической, просто не хлебом же единым <...> Как-то реагируйте тоже на ситуацию", – напомнил он.

В августе глава МВД Владимир Колокольцев назвал недокомплект личного состава МВД РФ критическим. По его словам, за июль из органов внутренних дел уволились 5 тысяч сотрудников. Цифра является средней штатной численностью одного регионального управления МВД, подчеркнул он.

Депутаты партии "Справедливая Россия – За правду!", в свою очередь, обратились к правительству РФ с предложением ввести в стране ежегодную индексацию пенсий и зарплат на 2% выше инфляции.

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