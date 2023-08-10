Колокольцев назвал недокомплект личного состава МВД "критическим"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Недокомплект личного состава МВД РФ является "критическим". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Владимира Колокольцева.

По его словам, за прошлый месяц из органов внутренних дел уволилось 5 тысяч сотрудников. Цифра является средней штатной численностью одного регионального управления МВД, подчеркнул он.

"Сложная ситуация. И в Магаданской области – сложная. И следователей не хватает", – сказал Колокольцев, представляя новых руководителей личному составу УМВД РФ по Магаданской области и городу Севастополю.

Однако сотрудники должны сделать все для защиты прав и свобод россиян, минимизировать риски, добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что почтальоны и сотрудники "Почты России" якобы начали массово увольняться из-за изменения системы начисления зарплат. Отмечалось, что компания ввела ограничения на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками и сократила число свободных ставок.

До этого стало известно, что около 40% работодателей готовы повысить зарплату сотруднику, желающему уволиться из компании. При этом среди сотрудников, желающих уволиться, повышение устроило бы только 15% человек.

Правительство поддержало запрет на увольнение матерей-одиночек с детьми до 16 лет