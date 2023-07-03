В "Почте России" ответили на сообщения о массовых увольнениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Почта России" не меняла систему начисления зарплат, а приказ, на который ссылаются СМИ, предполагает ограничения на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками. Об этом представители компании рассказали в беседе с РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, почтальоны и сотрудники "Почты России" якобы начали массово увольняться из-за изменения системы начисления зарплат. В частности, отмечалось, что компания ввела ограничения на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками и сократила число свободных ставок. При этом, по информации журналистов, сотрудников "Почты России" начали сокращать, если те не соглашались с понижением зарплаты.

Как уточнили в компании, речь идет о вводе в действие положения об оплате труда, в котором компания учла ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава.

До этого стало известно о планах "Почты России" протестировать доставку посылок без участия человека. Почта протестирует два типа дронопортов. Первый – легкий вариант – с тремя ячейками для посылок. А во втором будет место для одновременного хранения сразу восьми отправлений. При этом максимальный вес летающей посылки составляет 10 килограммов.

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