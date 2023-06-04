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Экономика

"Почта России" протестирует доставку беспилотниками до дронопортов

"Почта России" протестирует доставку беспилотниками до дронопортов

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В России протестируют доставку посылок без участия человека. Почтовые отправления с помощью беспилотников полетят до дронопортов. Последние представляют собой роботизированные станции базирования беспилотников.

Эксперимент "Почта России" проводит совместно с предприятием "Русдронопорт". Партнеры работают над развитием наземной инфраструктуры дронопортов, чтобы превратить их в радиоуправляемых почтальонов.

Почта протестирует два типа дронопортов. Первый – легкий вариант – с тремя ячейками для посылок. А во втором будет место для одновременного хранения сразу восьми отправлений. При этом максимальный вес летающей посылки составляет 10 килограммов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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