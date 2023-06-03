ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Вооруженные силы Украины выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:10 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район. – Прим. ред.): выпущено 10 ракет из РСЗО", – отмечается в сообщении.

В СЦКК добавили, что в 18:00 по Куйбышевскому району выпустили 5 снарядов калибром 155 миллиметров.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу выпустили 371 боеприпас.

По словам Гладкова, есть двое погибших. Также пострадали еще восемь человек, шестерым из них понадобилась госпитализация. Врачи оказывают людям всю необходимую помощь.

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