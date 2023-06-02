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16:56

Происшествия

Село Троицкое Курской области обстреляли со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

В Курской области село Троицкое обстреляли со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Под обстрел со стороны Украины попало село Троицкое Кореневского района. Всего насчитали 5 прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал", – написал губернатор.

При этом 4 домовладения и 1 автомобиль оказались повреждены в результате обстрела.

Старовойт уточнил, что продолжается подомовой обход.

Ранее сообщалось, что 1 июня ВСУ выпустили более 850 снарядов по Шебекинскому округу Белгородской области. Сейчас в районе обстоит сложная ситуация. Гладков сообщал, что за сутки пострадали 12 человек.

В результате вражеской атаки повреждения получили четыре многоквартирных дома, 18 частных домовладений, три административных здания, здание сельскохозяйственного предприятия.

Украинские военные атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области

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