Село Сушаны в Брянской области подверглось обстрелу ВСУ

Фото: телеграм-канал Mash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Село Сушаны Климовского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он отметил, что пострадавших нет, повреждены четыре дома. На месте работают оперативные службы.

Ранее ВСУ атаковали село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Никто не пострадал, но загорелся жилой дом.

До этого украинская армия обстреляла село Курковичи Стародубского муниципального округа. Богомаз заявил, что повреждены два домовладения и хозяйственные постройки. Среди местного населения никто не пострадал.

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