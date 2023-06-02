Рогов заявил, что 9 человек пострадали при ударе ВСУ по морскому порту Бердянска

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Девять человек пострадали при обстреле ВСУ морского порта Бердянска Запорожской области. Об этом председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил в своем телеграм-канале.

Раненные госпитализированы, информация по погибшим уточняется, отметил он. На месте работают оперативные службы.

Также в интервью радиостанции "Комсомольская правда" он заявил, что при ударе, вероятно, использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow. Сейчас ожидается подробная информации от военного ведомства, заключил Рогов.

Об атаке ВСУ на морской порт стало известно 2 июня. Уточнялось, что Киевский террористический режим нанес удар около 12:00.

26 мая Рогов сообщал о массированном ударе украинскими боевиками по Бердянску. Он добавлял, что на месте взрывов работают экстренные службы.

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