В АТОР опровергли сообщения о возобновлении программы туристического кешбэка

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Программа туристического кешбэка с 1 июня возобновляться не будет, информация об этом не соответствует действительности, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

"Сегодня, 1 июня, в ряде электронных СМИ и телеканалов появились сообщения о том, что правительство возобновляет программу возврата части средств за туристические поездки ("туристический кешбэк"). Данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Ассоциация связалась с министерством экономического развития России. В ведомстве также подчеркнули, что данная информация является ложной. Никаких официальных сообщений от НСПК "Мир" о возобновлении акции тоже нет.

В АТОР добавили, что в этом году запускать программу нецелесообразно, так как спрос на туризм по стране превышает предложение. С этой позицией согласны в Минэкономразвития. Ассоциация призвала прессу не распространять недостоверные сообщения.

Ранее стало известно, что Госдума перенесла реализацию закона о системе "Электронная путевка" для туроператоров на год из-за сложной адаптации к системе. По словам врио замдиректора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Тимура Бадмажапова, для туроператоров сейчас оставлен прежний срок для перехода на "Электронную путевку".