Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную Дню эколога

Фото: Москва 24/Никита Симонов

2 июня в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.

На мероприятии речь пойдет о праздновании Дня эколога 5 июня и культурно-просветительской программе для москвичей и гостей столицы.

Смотрите прямую трансляцию 2 июня в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.