Банк России спрогнозировал повышение годовой инфляции с мая

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Согласно прогнозу, годовая инфляция в России начнет увеличиваться с мая этого года, по мере выхода из ее расчета низких значений, которые были зафиксированы в период с лета по осень 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка России.

Регулятор отметил, что в апреле этого года инфляция замедлялась из-за эффекта высокой базы. В расчетах за последний год не учитывался ценовой прирост, который был зафиксирован в апреле прошлого года.

"Месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность оставались умеренными, но немного повысились", – добавили в ЦБ.

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция начнет постепенное увеличение с мая, она составит 4,5–6,5% в этом году и будет находиться на уровне около 4% в дальнейшем.

Ранее ЦБ РФ описал сценарий стабилизации экономики в ближайшие два года. В текущем квартале инфляция достигнет 3,6%, а до конца 2023 года она будет медленно нарастать до 4,5–6,5% в IV квартале, а в 2024 году стабилизируется, отметили в регуляторе.

В Банке России выразили уверенность, что темпы роста при перестройке экономики значимо ниже, чем они были бы в обычных условиях.

