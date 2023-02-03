Креативные и технологические компании Москвы посетят неделю дизайна в Бангкоке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что столичные компании из сферы креативных индустрий и высоких технологий впервые примут участие в Международной неделе дизайна в Бангкоке.

Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, мероприятие пройдет в период с 4 по 12 февраля. Представители российских компаний встретятся с коллегами из деловых кругов и органов власти Таиланда.

В частности, запланированы встречи московской делегации с вице-губернатором Бангкока Виссану Сапсомполом, специалистами департамента по содействию малому и среднему бизнесу Таиланда и Банка развития малого и среднего предпринимательства страны. Также представители столичных компаний посетят Национальное агентство инноваций и центр научно-технических инноваций EECI.

"Москву на Международной неделе дизайна в Бангкоке представят 15 компаний. Девять из них специализируются на создании видеоконтента и анимации, еще шесть – на технологичных решениях", – рассказала Сергунина.

Представитель мэрии уточнила, что на мероприятии планируется представить такие новинки, как одежда из углеволокна и полимерное стекло с возможностью принимать любую форму. Кроме того, будет показано устройство, способное превратить любую поверхность в сенсорный экран неограниченного размера.

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