Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Международный проект "Русские сезоны" в 2024 году планируют провести в Аргентине и Бразилии, сообщила замминистра культуры РФ Надежда Преподобная на расширенном заседании рабочей группы комиссии Совета Федерации по международным делам.

Она напомнила, в этом году "Русские сезоны" пройдут в Казахстане и Узбекистане.

В прошлом году проект "Русские сезоны" прошел в России и странах СНГ. Он был ориентирован на дружественные России страны.

"Русские сезоны" – это фестиваль, открывающий новые возможности для межнационального диалога. Он показывает, как культура выступает истинным послом мира. В рамках проекта на протяжении года в одной из стран публике презентуют богатство, самобытность и масштаб культуры России.

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