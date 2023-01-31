Зимний фестиваль "Снег и лед в Москве" посетили 120 тысяч человек

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что зимний фестиваль "Снег и лед в Москве" за период с 28 декабря по 28 января посетили 120 тысяч человек.

Особенностью фестиваля, который прошел в парке искусств "Музеон", стали более 35 ледяных и снежных скульптур с подсветкой. Их максимальная высота достигала 10 метров.

"В течение месяца больше 40 художников со всей страны создавали скульптуры наших великих соотечественников – Пушкина, Ломоносова, Гагарина и других. Вместе с ними авторы представили ледяные копии российских и московских достопримечательностей", – рассказала Сергунина.

Как уточнила заместитель мэра Москвы, гости фестиваля могли и сами попробовать сделать фигуры изо льда и снега под руководством профессионалов в этой области. Чаще всего посетители изображали героев советских мультфильмов.

Природный лед для скульптур фестиваля "Снег и лед в Москве" доставили из Удмуртии, Челябинской и Вологодской областей.

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