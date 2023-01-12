Названо самое популярное место в Москве в новогодние каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самым популярным местом в Москве во время новогодних каникул стала ВДНХ, где регистрировалось в среднем в полтора раза больше абонентов МТС, чем в обычные выходные зимние дни, сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

Помимо ВДНХ, популярными площадками стали Театральная, Красная площади и Васильевский Спуск.

Аналитики также выяснили, что впервые за несколько последних лет в топ-5 посещаемых в зимние выходные мест вошли большие торговые центры Центральный детский магазин и "Outlet Village Белая Дача". Среднее время пребывания в них выросло на треть по сравнению с обычным выходным днем.

Примечательно, что в этом году в период длинных выходных на 17% увеличился объем передачи мобильных данных. Москвичи больше времени проводили за просмотром телевизора, а также контента онлайн-кинотеатров. Трафик соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" вырос в среднем в 1,7 раза, а трафик дейтингового сервиса Tinder увеличился и вовсе в пять раз.

В этом году москвичи реже дарили на Новый год смартфоны. Всего мобильный оператор зафиксировал 300 тысяч активаций новых устройств, четверть которых iPhone. Это почти на 30% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, в минувшие новогодние каникулы МТС зарегистрировал в столичном регионе порядка 800 тысяч абонентов из других стран и регионов РФ. Это на 6,5% меньше, чем год назад, но в 1,5 раза больше, чем в пандемийный 2021-й.

Чаще всего российскую столицу посещали жители европейской части страны, в том числе таких городов, как Санкт-Петербург, Краснодар, Калуга, Нижний Новгород, Тула, Тверь и Казань. Между тем из-за рубежа в Москву приезжали преимущественно из Нидерландов, США, Великобритании и Германии, а также Казахстана, Белоруссии, Украины, Таджикистана и Армении.

Сами же москвичи традиционно покидали город. В этом году, по подсчетам МТС, таких оказалось 900 тысяч среди абонентов компании. Три четверти горожан провели праздники в Подмосковье.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги новогодних мероприятий в Москве. Главным фестивалем в новогодние праздники стало "Путешествие в Рождество", где побывали 5,1 миллиона гостей. Всего 19 ледовых катков посетили 153 тысячи человек, а площадки для игры в керлинг – более 8 тысяч человек, в 2 399 мастер-классах приняли участие больше 34 тысяч детей. Кроме этого, реализовали 100 тысяч новогодних сувениров, 111 тысяч порций горячих блюд, выпечки и закусок.

Парки Москвы посетили более 6,7 миллиона человек. Больше всего посетителей приняли ВДНХ, Парк Горького и парк "Зарядье". На главном катке на ВДНХ смогли отдохнуть более 230 тысяч человек. Музеи и залы посетили свыше 700 тысяч человек.



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