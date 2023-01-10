Нутрициолог дал советы по нормализации образа жизни после новогодних каникул

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Спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин рассказал, как нормализовать вес после новогодних каникул, сообщает RT.

Он призывает не только скорректировать питание и добавить физическую нагрузку, но и засыпать до 23:00, а также пить достаточно воды. Брыкин пояснил, что липолиз, то есть метаболический процесс расщепления жиров, мощнее идет ночью в присутствии гормонов соматотропина и тестостерона, которые вырабатываются, только если вовремя засыпать.

Чтобы нормализовать вес, нужно использовать природные репаративно-липолитические системы организма, поэтому рекомендуется засыпать до 23:00 или как минимум до окончания суток.

Нутрициолог добавил, что часто лишние килограммы после праздников – это отеки, которые образуются от употребления алкоголя и соленых продуктов. Чтобы избавиться от них, надо употреблять достаточное количество питьевой воды.

Нормализовать работу ЖКТ можно, если придерживаться таких принципов, как дробность, регулярность, умеренность, сбалансированность, безопасность и разнообразие.

Специалист заметил, что для того, чтобы избавиться от лишних кило, не нужно резко садиться на диету и тем самым подвергать организм стрессу: достаточно придерживаться базовых правил сбалансированного рациона.

Половину приема пищи должны составлять овощи, четверть – белковые продукты, оставшуюся четверть – гарнир. Диетолог советует выбирать на гарнир цельнозерновые продукты – гречку, макароны из твердых сортов пшеницы, булгур, дикий и бурый рис.

Также следует отказаться от алкоголя, сахарсодержащих продуктов, выпечки и жирных соусов, например майонеза. Чтобы ускорить обменные процессы, надо увеличить энергетические затраты организма. Для этого рекомендуется внедрить регулярную физическую нагрузку от 20 минут в день или 60 минут три раза в неделю с пульсом от 130 ударов в минуту.

Ранее диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова рассказала о диете после продолжительных праздников. Она рекомендовала отказаться от разгрузочных дней, так как для организма вредно резко сокращать количество потребляемой пищи после обильных застолий.

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