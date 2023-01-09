Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин подвел итоги новогодних мероприятий в Москве, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Более 156 тысяч подарков и свыше 12 тысяч поздравительных открыток для участников специальной военной операции и жителей Донбасса жители и гости столицы собрали и отправили в рамках акции "Москва помогает".

"Более 80 процентов поддержали проведение новогодних мероприятий в парках и на улицах города. Единодушным было решение посвятить праздники нашим воинам и жителям пострадавших районов", – сообщил мэр Москвы.

В павильонах "Москва помогает" участники акции передали сладкие подарки в количестве 67 774 штук, кондитерские изделия – 11 694, детские игрушки – 7 051, книги – 6 698, настольные игры – 2 434, канцелярские принадлежности – 8 245, новогодние украшения – 734, а также подарки для участников СВО – 51 460 штук.

"Кроме того, гостями "Елки Мэра" стали порядка 2 800 ребятишек и их родителей из Донецка, Луганска, Мариуполя, Запорожья и Херсона, а также из семей мобилизованных граждан, проживающих в других регионах страны", – сказал Собянин.

По его словам, в Москву пригласили 2 636 членов семей мобилизованных из 85 регионов страны.

Главным фестивалем в новогодние праздники стало "Путешествие в Рождество", где побывали 5,1 миллиона гостей. Всего 19 ледовых катков посетили 153 тысячи человек, а площадки для игры в керлинг – более 8 тысяч человек, в 2 399 мастер-классах приняли участие больше 34 тысяч детей. Кроме этого, реализовали 100 тысяч новогодних сувениров, 111 тысяч порций горячих блюд, выпечки и закусок.

Парки Москвы посетили более 6,7 миллиона человек. Больше всего посетителей приняли ВДНХ, Парк Горького и парк "Зарядье". На главном катке на ВДНХ смогли отдохнуть более 230 тысяч человек. Музеи и залы посетили свыше 700 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что работа 19 бесплатных катков, открытых на фестивальных площадках "Московских сезонов", продлится до конца зимы. Катание организовано по сеансам, для прохода на лед необходима предварительная регистрация на сайте.



"Мой район. Обратная связь": каток возле стадиона "Локомотив"

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