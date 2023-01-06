Пункты "Москва помогает" на площадках столичного фестиваля будут открыты до 8 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице на площадях фестиваля "Путешествие в Рождество" до 8 января будут открыты пункты сбора гуманитарной помощи для детей, проживающих на новых территориях, и участников специальной-военной операции. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

В пункты можно принести сладкие новогодние подарки, детские игрушки и книжки, настольные игры, подарочные наборы, а также теплые вещи, термобелье, варежки и носки. Кроме того, москвичи могут принести мужские средства личной гигиены.

После завершения программы фестиваля подарки можно будет принести по указанным на портале адресам.

Пункты сбора открыты с 10:00 до 19:00. Информацию о графике работы и особенностях гуманитарной помощи можно получить по телефону горячей линии: +7 499 07-02-25.

Сбор подарков проводится в рамках проекта "Москва помогает" при участии Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, а также команды добровольцев столичного центра" Мосволонтер".

Ранее москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" до 8 января. Гости фестиваля могут познакомиться с традициями празднования Нового года различных российских регионов.

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