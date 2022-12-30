В Москве прошла программа "Зимняя сказка" для приглашенных мэром детей участников СВО

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве организовали туристическую программу "Зимняя сказка" для детей участников спецоперации (СВО) из регионов РФ, которые приехали в столицу по приглашению Сергея Собянина.

Уточняется, что с 13 по 29 декабря ребята принимали участие в экскурсиях, побывали в музеях и посетили елку мэра.

Заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов рассказал, что все затраты на программу столица взяла на себя.

"Вместе с тем для нас важно было сделать экскурсии познавательными и полезными. Уверен, что нам удалось создать хорошее настроение для всех гостей, окружить их заботой и добротой", – приводятся слова Козлова на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что всю поездку детей сопровождали волонтеры, которые помогали им ориентироваться по программе, маршруту и местам остановок.

Ранее Владимир Путин подписал закон о предоставлении квот на обучение в российских вузах детям участников спецоперации на Украине. Так, законом устанавливается обязанность вузов ежегодно выделять под таких детей квоту в размере 10% от общего количества свободных мест. Для обучения за счет средств бюджета будут доступны программы бакалавриата и специалитета.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!