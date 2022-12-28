Дети участников СВО посетили первые новогодние представления в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дети из семей участников российской спецоперации на Украине посетили в Москве первые представления, посвященные празднованию Нового года. Об этом сообщил замглавы столичного департамента труда и социальной защиты Владимир Филиппов.

"Вчера прошли первые новогодние представления для детей в возрасте от трех до 13 лет: Елка мэра в Гостином Дворе, новогодние представления в Кремле и Большом московском цирке на проспекте Вернадского", – уточнил он.

Москвичи сами выбирают, когда и какое представление они хотят посетить.

Отмечается, что дети участников спецоперации могут также увидеть ледовые шоу и бесплатно покататься на коньках. Новогодние мероприятия будут проходить в столице до 8 января.

Как отметили в пресс-службе мэра столицы, власти города стараются сделать все, чтобы поддержать семьи военнослужащих, защищающих нашу Родину. Для них в Москве организовали доставку новогодних подарков и билетов на различные мероприятия. Оказалось, что Дед Мороз может прийти к детишкам домой, разыграть небольшое представление, а также подарить сладкий набор.

Что касается жен и родителей участников боевых действий, им до 30 декабря доставляют подарки к новогоднему столу.

Ранее сообщалось, что дети участников спецоперации из Москвы могут посетить один из столичных катков бесплатно. Получить билет на ледовую площадку можно очно или в онлайн-формате. В список включены катки в парках "Сокольники", "Красная Пресня", Бабушкинском, Измайловском, Перовском и на других столичных территориях.

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