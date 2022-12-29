Детям участников СВО предоставят квоты при обучении в вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал закон о предоставлении квот на обучение в российских вузах детям участников спецоперации на Украине. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, законом устанавливается обязанность вузов ежегодно выделять под таких детей квоту в размере 10% от общего количества свободных мест. Для обучения за счет средств бюджета будут доступны программы бакалавриата и специалитета.

Для поступления в вуз таким детям потребуется сдать вступительные испытания, если таковые предусмотрены. При этом дети военнослужащих, которые были ранены или погибли в ходе СВО, принимаются без вступительных.

Право на аналогичную льготу получат дети Героев России и тех, кого трижды наградили орденом Мужества.

Ранее президент подписал указ, согласно которому командированным в новые регионы будут выплачивать три миллиона рублей при получении ранений. Речь идет о чиновниках и сотрудниках организаций, выполняющих работы на присоединенных территориях.



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