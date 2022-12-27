Заммэра Ракова: столица продолжит поддерживать семьи мобилизованных горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столица продолжит поддерживать семьи мобилизованных горожан, об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что осенью в Москве был создан профильный центр поддержки для таких семей.

"Обращаются к нам по всем возможным проблемам, поэтому мы сразу выбрали тактику решения максимального числа возможных вопросов, исходя из потребностей каждой семьи. Среди них – трудоустройство, обучение, устройство пожилых родителей в социальные учреждения и предоставление им социальных помощников на дому", – рассказала Ракова.

По словам заммэра, многие граждане обращались по поводу помощи детям. Она отметила, что в целом люди обращались более чем 40 тысяч раз по разным ситуациям. Специалисты уже решили 97% задач. Дополнительные ежемесячные выплаты от города в размере 50 тысяч рублей получили 16 тысяч человек, добавила Ракова.

Ранее Ракова рассказала, что в Москве за единовременной выплатой семьям мобилизованных обратились 16 тысяч горожан. По ее словам, центр поддержки семей мобилизованных оказался очень востребованным. Многие из обратившихся ранее никогда не просили помощи у государства, предпочитая решать свои проблемы самостоятельно, добавила заммэра.

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